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    17 апреля 2022, 08:07

    Склад боеприпасов «Азова» под Мариуполем показали на видео

    Боевики «Азова*» устроили склад боеприпасов в комплексе «Ялта» в селе Урзуф под Мариуполем

    Максим Зинкин

    Боевики вооруженного подразделения «Азов*» устроили оружейный склад в оздоровительном комплексе «Ялта» под Мариуполем.

    Склад боеприпасов «Азова» под Мариуполем показали на видео

    На кадрах видно, что в подвале заведения хранятся многочисленные ящики с боеприпасами, как для стрелкового оружия, так и для артиллерии. Также есть ящики с гранатами, минами и экипировкой.

    Село Урзуф находится в 40 километрах от Мариуполя, территорию окружают несколько рядов выстроенных коттеджей. В настоящее время база заброшена.

    Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ очистили Мариуполь от националистов. Единственным центром сопротивления остался корпус завода «Азовсталь».

    *«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование