Склад боеприпасов «Азова» под Мариуполем показали на видео

Боевики вооруженного подразделения «Азов*» устроили оружейный склад в оздоровительном комплексе «Ялта» под Мариуполем.

На кадрах видно, что в подвале заведения хранятся многочисленные ящики с боеприпасами, как для стрелкового оружия, так и для артиллерии. Также есть ящики с гранатами, минами и экипировкой.

Село Урзуф находится в 40 километрах от Мариуполя, территорию окружают несколько рядов выстроенных коттеджей. В настоящее время база заброшена.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ очистили Мариуполь от националистов. Единственным центром сопротивления остался корпус завода «Азовсталь».

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование