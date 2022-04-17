Склад боеприпасов «Азова» под Мариуполем показали на видео
Боевики «Азова*» устроили склад боеприпасов в комплексе «Ялта» в селе Урзуф под Мариуполем
Боевики вооруженного подразделения «Азов*» устроили оружейный склад в оздоровительном комплексе «Ялта» под Мариуполем.
На кадрах видно, что в подвале заведения хранятся многочисленные ящики с боеприпасами, как для стрелкового оружия, так и для артиллерии. Также есть ящики с гранатами, минами и экипировкой.
Село Урзуф находится в 40 километрах от Мариуполя, территорию окружают несколько рядов выстроенных коттеджей. В настоящее время база заброшена.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ очистили Мариуполь от националистов. Единственным центром сопротивления остался корпус завода «Азовсталь».
*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование