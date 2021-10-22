Скелет крупнейшего динозавра продали на аукционе во Франции

Скелет крупнейшего динозавра — трицератопса по имени Джон — продали на аукционе во Франции. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Reuters.

Ученые выкопали около 60% костей динозавра, из них удалось составить скелет длиной восемь метров и высотой три метра. Останки ящера приобрел анонимный коллекционер из США за 6,65 миллиона евро (приблизительно 550 миллионов рублей).

Представитель коллекционера рассказал, что он был «абсолютно воодушевлен идеей заполучить такую вещь в личное пользование».