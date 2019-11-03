«Просто молодцы. Делают все, чтобы лишить Украину транзита. Живут в своем мире. Сказочные…», — написал Соловьев.

Аналитик объяснил, как выход ГТС Украины из «Нафтогаза» ускорит переговоры с Россией по газу Подробнее

28 октября в Брюсселе проел очередной раунд газовых консультациий Россия — Украина — Еврокомиссия. Во время переговоров Киев продемонстрировал готовность к возобновлению транзита и поставок российского газа в Европу в 2020 году. Однако никакой конкретной позиции по этому вопросу украинская сторона не представила.

2 ноября «Нафтогаз» направил в Стокгольмский арбитраж иск против «Газпрома» на 12 миллиардов долларов. Украина надеется на решение по новому арбитражу в 2021 году. Ранее депутаты Верховной рады Украины проголосовали за закон, согласно которому с 1 января 2020 года украинскую ГТС выделят из «Нафтогаза». Контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины заканчивается в конце 2019 года.