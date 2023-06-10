Мир 10 июня 2023, 11:59 Сказка про белого бычка. Киеву предоставят план по вступлению в НАТО Замглавы Минобороны Украины Гаврилов: Киеву дадут план по вступлению в НАТО в Вильнюсе РИА «Новости»

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Украинские власти получат алгоритм вступления в НАТО на саммите блока в Вильнюсе, сообщил заместитель министра обороны страны Владимир Гаврилов. Его заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

Вступление Украины в НАТО и ЕС уже давно стало похоже на сказку про белого бычка. Но в Киеве надежду не теряют и продолжают верить, что страну примут в альянс и Евросоюз в обозримом будущем. На эту тему звучат и заявления разных украинских чиновников.

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«На саммите в июле страны НАТО выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован», — заверил Гаврилов.

По его словам, есть все признаки того, что Украина получит желаемое в определенном формате. Расплывчатую формулировку замминистра разъяснять не стал.

Также Гаврилов указал, что Украина планирует стать членом НАТО в течение одного года или двух лет после завершения конфликта. Больших проблем с принятием решения, по его оценке, не будет.

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