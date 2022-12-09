Мир 09 декабря 2022, 00:59 «Сказали собираться». Бут сообщил, что не знал заранее об обмене Освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут заявил, что не знал заранее о своем обмене РИА «Новости»

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Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут сразу по возвращении в Россию заявил, что заранее не знал о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Трансляцию посадки самолета, на котором россиянин прилетел в Москву, вел телеканал «Россия 24».

«Посреди ночи просто подняли, сказали: „Собирайся“. Никакой особой предварительной информации не было», — вспомнил Бут.

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В аэропорту россиянина встречали его супруга Алла и мать Раиса Бут. Сразу после того, как он спустился с трапа, женщины обняли его.

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Воздушное судно с Бутом приземлилось поздно вечером 8 декабря в столичном аэропорту Внуково-2.

Виктора Бута обменяли 8 декабря на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби.

Посол России в США Анатолий Антонов поздравил Бута с возвращением из Штатов и воссоединением с родными и близкими, подчеркнув, что россиянину пришлось провести в заключении 12 лет. Дипломат также заявил, что власти РФ будут и дальше работать над освобождением всех жителей страны, которые оказались в американских тюрьмах.