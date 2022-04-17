«Сказали расстреливать своих людей». Украинские националисты открыли огонь по желающим сдаться на «Азовстали»
Герой России Челаев: националисты открыли огонь по желающим сдаться на «Азовстали»
Окруженные на территории завода «Азовсталь» украинские бойцы расстреляли желающих сдаться сослуживцев. Об этом рассказал Герой России, командир полка полиции специального назначения имени Кадырова МВД по Чечне Замид Челаев.
«Нацгвардия, которая с ними находится, они хотят сдаться. Но у нас был радиоперехват, что якобы двое оставили позиции и идут к нам. Они сказали их расстрелять. Своих людей», — сообщил военный корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что власти Украины приказали боевикам из «Азовстали» расстреливать любых желающих сложить оружие. При этом группировку полностью окружили и заблокировали российские военные.
Украинским формированиям предлагали сложить оружие и сдаться. Каждому вышедшему с территории завода Минобороны гарантировало сохранение жизни и соблюдение норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Операцию планировали начать рано утром 17 апреля. Для этого был разработан специальный алгоритм действий.