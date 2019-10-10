Скандинавский диалог: Дания ужесточит контроль на границе со Швецией
Правительство Дании сообщило о введении временного пограничного контроля на границе со Швецией, сообщило ИА RNS.
Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп заявил, что меры по усилению границы будут установлены в ноябре этого года.
По сообщению Reuters, решению способствовал взрыв у датского налогового агентства. В августе обвинение в причастности к нему предъявили двум шведским подданным.
Именно комментируя этот инцидент, Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, указала на необходимость контроля на шведской границе.