12 декабря 2023, 13:59
«Скандинавские авиалинии» по политическим причинам отказались от Nesquik в бортовом меню
TV2: авиакомпания SAS за финансирование терроризма убрала Nesquik из меню
Пассажиры авиакомпании «Скандинавские авиалинии» (SAS) не смогут заказать какао-напиток от Nesquik. Его убрали из бортового меню из-за того, что владельца бренда — швейцарскую компанию Nestle включили на Украине в список спонсоров терроризма. Об этом сообщил норвежский телеканал TV2.
«Мы можем подтвердить, что исключили питьевой шоколад Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestle в украинский список. У нас также есть диалог с небольшим набором поставщиков, чтобы понять их планы на будущее», — заявил представитель авиакомпании.
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Руководство SAS отказалось также от продукции PepsiCo и Mondelez, которые из-за продолжения работы на территории России тоже внесли в список «спонсоров терроризма». Аналогичным образом поступила гостиничная компания Strawberry. Ее представитель заявил, что бойкот — не самоцель, а средство воздействия на международные компании.
Nestle с февраля 2022 года частично свернула бизнес в России. Компания остановила капиталовложения и импорт некоторых товаров. Она продолжила продавать молочные смеси, готовые завтраки и растворимые напитки.
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