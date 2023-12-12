Мир 12 декабря 2023, 13:59 «Скандинавские авиалинии» по политическим причинам отказались от Nesquik в бортовом меню TV2: авиакомпания SAS за финансирование терроризма убрала Nesquik из меню Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Пассажиры авиакомпании «Скандинавские авиалинии» (SAS) не смогут заказать какао-напиток от Nesquik. Его убрали из бортового меню из-за того, что владельца бренда — швейцарскую компанию Nestle включили на Украине в список спонсоров терроризма. Об этом сообщил норвежский телеканал TV2.

«Мы можем подтвердить, что исключили питьевой шоколад Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestle в украинский список. У нас также есть диалог с небольшим набором поставщиков, чтобы понять их планы на будущее», — заявил представитель авиакомпании.

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Руководство SAS отказалось также от продукции PepsiCo и Mondelez, которые из-за продолжения работы на территории России тоже внесли в список «спонсоров терроризма». Аналогичным образом поступила гостиничная компания Strawberry. Ее представитель заявил, что бойкот — не самоцель, а средство воздействия на международные компании.

Nestle с февраля 2022 года частично свернула бизнес в России. Компания остановила капиталовложения и импорт некоторых товаров. Она продолжила продавать молочные смеси, готовые завтраки и растворимые напитки.