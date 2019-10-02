Скандальный украинский пранкер чуть не уронил Тимберлейка. Видео

Прославившийся голыми ягодицами во время выступления Джамалы на конкурсе Евровидение- 2017 украинский пранкер Виталий Седюк в качестве своей новой жертвы выбрал американского певца Джастина Тимберлейка. Правда, в этот раз снимать с себя штаны пранкер не стал. Видео появилось на YouTube-канале other viewnews.

На опубликованных кадрах видно, как Джастин Тимберлейк идет вместе со своей женой Джессикой Билл. Артист внезапно остановился, потому что за ногу его схватил неизвестный мужчина и потянул его на себя. Это и был Виталий Седюк.

Модель Джиджи Хадид выпроводила с подиума пранкершу-самозванку. Видео Подробнее

На помощь артисту бросилась охрана, которая оттащила пранкера в сторону. Сам Тимберлейк не пострадал.

Все происходило перед показом новой коллекции дома Louis Vuitton на неделе моды в Париже.

Это не первый пранк, который устроили в этом году на главном модном событии года. В минувший вторник на подиум во время показа модного дома влезла французская пранкерша Мари Бенольель. Одетая в клетчатый костюм от Chanel, она пополнила ряды моделей и пошла с ними по подиуму.

Остановила ее известная манекенщица Джиджи Хадид, которая с видом заправского вышибалы за плечо вывела самозванку со сцены.