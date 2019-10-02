Скандальный украинский пранкер чуть не уронил Тимберлейка. Видео
На опубликованных кадрах видно, как Джастин Тимберлейк идет вместе со своей женой Джессикой Билл. Артист внезапно остановился, потому что за ногу его схватил неизвестный мужчина и потянул его на себя. Это и был Виталий Седюк.
Модель Джиджи Хадид выпроводила с подиума пранкершу-самозванку. ВидеоПодробнее
На помощь артисту бросилась охрана, которая оттащила пранкера в сторону. Сам Тимберлейк не пострадал.
Все происходило перед показом новой коллекции дома Louis Vuitton на неделе моды в Париже.
Это не первый пранк, который устроили в этом году на главном модном событии года. В минувший вторник на подиум во время показа модного дома влезла французская пранкерша Мари Бенольель. Одетая в клетчатый костюм от Chanel, она пополнила ряды моделей и пошла с ними по подиуму.
Остановила ее известная манекенщица Джиджи Хадид, которая с видом заправского вышибалы за плечо вывела самозванку со сцены.