Скандального журналиста взбесило нежелание жителей Донбасса быть украинцами

Переселенцы с Донбасса привозят с собой на Украину привычки «русифицированного, колонизированного субъекта», распространяют их на окружающих и не желают поддаваться «украинизации».

Об этом в эфире «4 канала» в свойственное ему нецензурной манере заявил львовский журналист Остап Дроздов.

«Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону», — цитирует его РИА «Новости».

Дроздов рассказал о своей знакомой, которая за четыре месяца освоилась в Италии. По словам журналиста, русские же все вокруг «все делают русским».

Ранее известный скандалист Остап Дроздов назвал «отрыжкой советской эпохи» президента Украины Владимира Зеленского.

Телезрителей запрещенных главой государства оппозиционных каналов он обозвал «дремучими и неадекватными гражданскими крысами».

Дроздов также призывал ввести наказание за проявление неуважения к родному языку среди жителей Украины.