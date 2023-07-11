Мир 11 июля 2023, 23:05 Скандального экс-посла Украины в ФРГ уволили с места замминистра иностранных дел Украины Liga: Андрея Мельника сняли с поста заместителя министра иностранных дел Украины YouTube

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Скандально известного экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника уволили с поста замминистра иностранных дел. Об этом сообщило украинское издание Liga.net.

Такую меру в отношении бывшего посла приняло правительство. Причиной отставки стал переход на другую должность. Теперь Мельник займет пост украинского посла в Бразилии. Указ об этом опубликовали на официальном сайте президента Украины.

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За время работы на месте посла Украины в ФРГ с 2015 по 2022 год Андрей Мельник прославился некоторыми скандальными заявлениями. Однажды он назвал «обиженной ливерной колбасой» немецкого канцлера Олафа Шольца. Оскорбительное высказывание в адрес политика последовало после его отказа от визита в Киев. Позже Мельник заявил, что хочет принести извинения Шольцу. В апреле 2023 года экс-посол назвал «маразматической мишурой» немецкий призыв к переговорам с российской стороной.

Также в октябре 2022 года Мельник агрессивно отреагировал на вопрос члена немецкой Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о нежелании его сына вступать в украинскую армию. Посол не стал отвечать и назвал политика «бессовестной женщиной».