Скандальное интервью с принцессой Дианой стало поводом для внутреннего расследования Би-би-си

Би-би-си начала новое внутреннее расследование из-за интервью с принцессой Дианой, которое она дала в 1995 году. Беседа с журналистом Мартином Баширом в итоге привела к разводу с принцем Чарльзом.

В интервью Диана призналась, что несчастна в королевской семье, напомнила «Русская служба Би-би-си». Материал стал одним из главных событий года в Великобритании. Его посмотрели свыше 23 миллионов человек.

Предположительно, принцесса Диана решилась на откровенность из-за ложных обещаний Башира. Журналист якобы посулил ей компромат на придворных. В 1996 году по итогам внутренней проверки выяснилось, что дизайнер Мэтт Уисслер сделал по просьбе Мартина Башира фальшивые выписки с банковских счетов, которые говорили о предательстве придворных. Однако, как решили в корпорации, на решение жены принца Чарльза дать интервью документы не повлияли.

В 2020 году брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер потребовал провести новое расследование. Он заявил, что в Би-би-си не только знали историю появления интервью, но и скрывали ее. В корпорации пояснили, что хотят «докопаться до истины».