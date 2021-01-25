Скандальная блогерша пообещала съесть собаку во время стрима

Блогерша Британни Джонсон, которую забанили в TikTok и Instagram, вернулась в социальные сети. Она пообещала съесть свою собаку в прямом эфире.

Девушка опубликовала в Facebook ролике девушка рассказала, что купит «миленького маленького щенка».

«Если он тоже умрет, я съем его в прямом эфире для вас, ребята», — заявила Джонсон.

В следующем видео она взяла духи и распылила на нового питомца. В какой-то момент блогерша заявила: «Не могу дождаться, когда подожгу тебя».

Пользователи Twitter уже пригрозили ей, что обратятся в полицию. Спустя несколько дней Британни записала видео, на котором танцует со щенком, написало издание. Однако когда ролик был записан, непонятно. Об этом написало издание Daily Dot.

Британни Джонсон не раз попадала в скандальные истории. Как-то раз она утверждала, что наняла мужчина для изнасилования блогерши Чарли Д’Амелио. Последняя хвасталась тем, что передавала венерические заболевания мужчинам, чтобы они заражали своих партнерш.

Ранее стало известно, что известная российская блогерша Марина Балмашева родила ребенка от своего 21-летнего пасынка.