Скандал с трансгендером разгорелся в Сети из-за мультфильма Disney+ Baymax

В одном из эпизодов детского анимационного сериала Disney+ Baymax зрители обнаружили трансгендера. Транс-персона помогает роботу-медсестре выбрать женские гигиенические средства для 12-летней девочки. Выложенный на YouTube ролик вызвал бурную реакцию и массу комментариев.

Присутствие в кадре трансгендера не повлияло на сюжетную линию, но многие консервативно настроенные зрители возмутились самому факту наличия в мультфильме человека, сменившего пол, и разговора о месячных. Родители заявили, что не мультики должны давать эту информацию.

«Я чувствую себя некомфортно, как родитель, когда какое-то шоу рассказывает моей дочери о ее менструальном цикле, когда она еще даже не в этом возрасте. Не говоря уже о том, что она задавалась вопросом, что женщина, похожая на парня, может знать об этих средствах гигиены и цикле», — написал один из комментаторов.

Некоторые согласились, что обсуждение месячных — это кража детства у детей, и их нужно защищать от «больных взрослых».

«Мультфильмы не должны заставлять родителей обсуждать эти деликатные темы с пятилетним ребенком, который готов или может быть не готов. Это сделано исключительно для шокового значения. Позор тебе, Disney», — написал родитель.

Госдума предложила маркировать некоторые мультфильмы Disney «18+». В стране есть понятие традиционной семьи, и концепция о введении ЛГБТ -персонажей в диснеевские фильмы никак не вяжется с тем, что считают правильным и уместным в России.