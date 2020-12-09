Скандал с контрабандой стоил послу Молдавии в России должности

Премьер Молдавии Ион Кику объявил, что посол республики в России Андрей Негуца снят с должности. Такое решение принято из-за скандала с контрабандой анаболиков.

«По инициативе Министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад», — заявил Кику. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, очевидно, что Негуца ответственен за произошедшее. Об этом написал RT. Премьер попросил главу МИД страны Аурелиу Чокой обратить внимание на работу дипмиссий, в противном случае Молдавия в скором времени станет «известнейшими контрабандистом Европы».

Кику подчеркнул, что дипломаты не должны быть связаны с контрабандой. Если подобное будет происходить в будущем, работу министерства нужно будет изменить.

Ранее МИД Молдавии сообщил, что Служба информации и безопасности республики и Таможенная служба предотвратили попытку нелегально вывезти из страны анаболики на машинах с номерными знаками посольства Молдавии в РФ. Микроавтобус остановили на таможне, уточнил РБК.