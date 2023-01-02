Мир 02 января 2023, 21:29 Скандал разразился в Германии из-за поздравительной речи главы Минобороны Die Welt: новогодняя речь министра обороны Германии Ламбрехт об Украине вызвала скандал Twitter

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Опубликованное видео с поздравительной речью министра обороны Германии Кристин Ламбрехт обернулось скандалом для всего федерального правительства. Как сообщило издание Die Welt, с критикой главы ведомства выступили ее коллеги по кабинету министров и простые жители страны.

Скандальный ролик Ламбрехт сняла на одной из улиц Берлина под звуки разрывающихся петард и стреляющих салютов. Речь министр вела об Украине.

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«В центре Европы продолжаются боевые действия. Было много впечатлений, которые я от этого получила, а также встретилась с замечательными и интересным людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо», — заявила Ламбрехт.

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Опубликованный ролик стал вирусным в Twitter и привел к массовой критике. Видео со взрывами и положительными впечатлениями от боевых действий не понравились никому.

Представитель аналитического центра ЕС по международным отношениям Ульрика Франке заявила, что речь главы Минобороны Германии невыносима, когда на одну доску ставят боевые действия и встречи с замечательными людьми.

«Они совсем в Берлине сошли с ума», — написала она в своей социальной сети.

Ее поддержал депутат Бундестага и однопартиец Ламбрехт Армин Лашет, который призвал канцлера Германии Олафа Шольца обратить внимание на выступление главы Минобороны.

Пресс-секретарь правительства Германии Кристина Хоффман заявила, что не готова оценивать выступление Ламбрехт. Официальный представитель Минобороны добавил, что глава ведомства говорила только от себя, поэтому все комментарии нужно получать только от нее.