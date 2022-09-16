Скандал разразился в бундестаге из-за призыва начать переговоры с Россией | 360°

Мир 16 сентября 2022, 21:45 Поделиться Telegram

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Viber Скандал разразился в бундестаге из-за призыва начать переговоры с Россией Die Welt: в бундестаге произошел раскол после призыва начать переговоры с Россией Pxhere.com

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В парламентской фракции партии «Левые» в бундестаге не смогли прийти к единому мнению по вопросу санкций против России. Ситуация спровоцировала раскол в партии, сообщила немецкая газета Die Welt.

Обсуждения начались после выступления депутата партии Сары Вагенкнехт. Она заявила о неэффективности экономического конфликта с Россией. Германии, по ее мнению, нужно начать переговоры с российской стороной по поставкам энергоносителей.

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Предложение раскритиковал премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов. Он также является членом партии «левых», отметили «Известия». Рамелов направил письмо парламентской фракции, в сообщении он указал свое точку зрения. Руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер после призывов о переговорах с Россией покинул партию.

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Вагенкнехт после этого не изменила мнение и продолжила отстаивать свою позицию. Санкции против России, по ее словам, разоряют и разрушают экономику Германии, не помогая Украине.

Пользователи в комментариях к статье поддержали мнение политика.

«Вагенкнехт права!!! Должны ли мы жертвовать экономикой страны? Нет уж, спасибо!» — написал один из комментаторов.

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