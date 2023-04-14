Мир 14 апреля 2023, 03:49 Скандал разразился между Киевом и Лондоном из-за украинского оркестра The Guardian: между Киевом и Лондоном произошел скандал из-за украинских музыкантов Pxhere

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Скандал разразился между Украиной и Великобританией из-за музыкантов украинского государственного оркестра. Об этом говорится в статье обозревателя The Guardian Хелен Пидд.

Украинский оркестр планировал совершить гастрольный тур по Великобритании, но им отказали в оформлении виз. Как отмечается в материале, программу коллектива рекламировали на сайте правительства Великобритании. Это было сделано в качестве примера британо-украинских отношений.

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За организацию турне отвечал исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль. По его словам, британские власти неоднократно говорило о важности поддержки украинцев. Но как только дело дошло до выдачи виз, им, по мнению Бизиля, «стало все равно».

После произошедшего Бизиль призвал уйти в отставку министра культуры Великобритании Люси Фрейзер. Исполнительный директор уверен, что лиц, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры, должны назвать и привлечь к ответственности.