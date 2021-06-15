Скандал разгорелся после фильма о теракте в новозеландских мечетях

Фильм о теракте в новозеландских мечетях раскритиковали за «неправильный» сюжет. Авторы сконцентрировали историю вокруг действий премьер-министра, а не жертв случившейся тогда трагедии. В результате продюсер картины принял решение покинуть проект.

Продюссер Филиппа Кемпьбел уволилась через несколько дней после анонса художественной картины «Они — это мы». Такое решение она приняла из-за критики, которая обрушилась на фильм: часть мусульман возмутилась тем, как именно авторы преподнесли историю трагедии.

Продюсер картины в заявлении об уходе признала, что авторы поспешили с фильмом. Она отметила, что не желает быть частью проекта, «который вызывает такие страдания».

«Анонс картины сосредоточился на кинобизнесе и недостаточно учитывал политический и человеческий контекст истории в этой стране. Именно сложность контекста, над которым я размышляла, привела меня к моему решению», — заявила она.

Больше всего критиков возмутило описание фильма: «Вдохновляющий рассказ о реакции молодого лидера на трагические события». Не понравился критикам и тот факт, что картину продюсирует американская компания FilmNation Entertainment. Противники «Они — это мы» запустили кампанию за его отмену на сайте Change.org, петиция собрала уже несколько десятков тысяч подписей.

Кроме того, фильм раскритиковала сама премьер-министр Джасинда Ардерн, о действиях которой рассказал фильм. Она подчеркнула, что авторы лишком спешат с такой картиной, а также назвала неуместным выбор ее истории в качестве главного сюжета.

«Есть много историй о событиях 15 марта, которые можно было бы рассказать, но свою я не считаю таковой», — отметила она.