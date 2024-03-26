Мир 26 марта 2024, 16:38 Скандал разгорелся во Франции из-за выбора певицы для выступления на Олимпиаде Выбор певицы Айи Накамуры для выступления на Олимпиаде вызвал скандал во Франции MPP / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Выбор певицы Айи Накамуры для выступления на Олимпиаде-2024 вызвал скандал во Франции. Об этом сообщило издание The New York Times.

Айя, выросшая в пригороде Парижа, использует в творчестве смесь французского языка с арабскими, английскими и африканскими диалектами.

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Некоторые критики заявили, что ее музыка не соответствует представлению о культурном облике Франции. В интернете появился ряд расистских высказываний в адрес певицы. Парижская прокуратура начала расследование.

Айя Накамура, певица с малийскими корнями, прославилась благодаря хиту Djadja.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Россия на них выступать не будет. В случае победы спортсменов из России или Белорусии медали будут вручать не под гимн. На Олимпиаду в Париже квалифицировались семь белорусских и 12 российских атлетов.