Скандал разгорелся на Украине из-за клипа для Евровидения

Клип на песню «Шум» группа Go_A, с которым они отправятся на Евровидение, вызвал скандал в Украине. Он возмутил зоозащитников, которые заметили, что музыканты использовали для съемок редкую краснокнижную птицу.

Об этом организация UAnimals сообщила в своем Facebook. В сообщении уточнили, что выводы организации подтвердили несколько независимых орнитологов — в клипе действительно использовали редкую птицу, которая сейчас находится на грани исчезновения в Украине. Речь идет о представителе вида «Курганник степной» — сейчас на территории страны насчитывается всего примерно 200 пар.

Организация подчеркнула, что эта птица занесена в Красную книгу страны. Чтобы владеть ей, нужно иметь специальные разрешения.

«Эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях, прежде всего для размножения, расселения и разведения в искусственно созданных условиях, а также для воспроизведения популяций по разрешению центрального органа исполнительной власти. На практике такие разрешения в Украине не выдаются», — подчеркнули в UAnimals.

Представители организации добавили, что птицу, которая снялась в клипе, долгое время содержали в неволе. Это подтвердили и независимые орнитологи. Однако участники группы или власти страны пока не ответили на их заявление.