Скандал разгорелся из-за идеи ввести привилегии для привитых в Германии

Крупный скандал разгорелся в немецком обществе. Его спровоцировало предложение ввести в стране привилегии для привитых от COVID-19. Идея возмутила не только профильные организации, но и обычных граждан в соцсетях.

Предложение сделать привилегии для жителей, которые уже привились от коронавируса озвучил глава МИД ФРГ Хайко Маас. В интервью таблоиду Bild am Sonntag он заявил, что в стране необходимо вернуть "основные права» тем жителям, которые уже вакцинировались.

«Если в ресторане или кино соберутся только люди с прививками, они не смогут больше представлять опасности друг для друга», — объяснил он.

Глава фонда защиты пациентов Ойген Брыш обвинил автора идеи в «разжигании псевдо-дискуссии о привилегиях для вакцинированных» граждан. Он подчеркнул, что сейчас никто не знает, сможет ли привитый человек остаться разносчиком вируса, или нет. Это мнение поддержал и Минздрав Германии — там отметили, что пока эта возможность полностью не исключена нельзя вводить никаких поблажек.

Ограничительные меры по коронавирусу действуют в Германии со 2 ноября. Власти приняли решение ужесточить их с 16 декабря из-за ситуации с распространением инфекции в стране. 11 января они ввели дополнительные ограничения. Сейчас в Германии закрыты все учреждения, за исключением продуктовых и зоомагазинов, медучреждений, оптик и аптек, банков, отделений почты и газетных киосков, а также небольших хозяйственных магазинов-дрогери.

Все школы и высшие учебные заведения работают в дистанционном формате. Жителям регионов, в которых зафиксирована высокая динамика заболеваемости предписали не покидать свои дома без веской причины. Запрещены также массовые мероприятия — люди могут встречаться только в составе членов одного домохозяйства плюс максимум один человек.

Вакцинацию в стране начали с 27 декабря, за это время прививки сделали более одного миллиона жителей.