Скандал после сообщения о прослушивании церковных деятелей и политиков произошел в Грузии

Евросоюз вызвал посла Грузии после информации об утечке разговоров высоких представителей Грузинский православной церкви, в которых участвовали и иностранные дипломаты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу диппредставительства ЕС в Тбилиси Карла Харцеля.

«Такие случаи (вероятная утечка прослушек — прим. ред.) воспринимаются нами очень серьезно, так как в конечном итоге это вызывает вопросы, исходя из Венской конвенции, которая, как вам известно, определяет дипломатические сношения. Мы не считаем это естественным, чтобы такой друг и партнер, как Грузия, занимался такими деяниями против нас. Из-за этого вчера посол Грузии в ЕС был вызван на встречу в Брюсселе в головной офис Евросоюза, чтобы определить позиции и последующие шаги», — сообщил Харцель.

Анонимный источник 13 сентября выслал на электронную почту нескольким грузинским СМИ файлы, которые якобы были добыты Службой госбезопасности в разные годы через тайное прослушивание разговоров высоких иерархов церкви. В сообщениях говорится о сексуальной ориентации некоторых представителей церкви, а также упоминаются данные про политиков и журналистов.

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «Нарушение тайны частной коммуникации» Уголовного кодекса. Данная информация вызвала широкий резонанс в Грузии.