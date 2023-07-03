Мир 03 июля 2023, 00:06 Скандал из-за танков Leopard разгорелся между Германией и Польшей — СМИ Spiegel: между Германией и Польшей разразился скандал из-за обслуживания танков Leopard РИА «Новости»

Читать 360tv в

Между Германией и Польшей начался скандал из-за проблем с обслуживанием переданных Украине танков Leopard. Об этом сообщил журналDer Speigel.

«Польский оборонный концерн PGZ хочет брать более 100 тысяч евро за первичную диагностику танков. В Германии за это обычно платят около 12 тысяч евро. Кроме этого, PGZ не собирается брать на себя никаких гарантий после ремонта», — сказано в статье.

Реклама

Из-за этого контракт между PGZ и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключили. При этом ряд танков уже прислали в Польшу для ремонта.

По мнению авторов материала, несмотря на то, что разногласия внешне кажутся финансовыми, в этом конфликте может быть и политическая подоплека. Якобы польские власти всегда ищут возможность выступить против Германии. В журнале напомнили, что еще до отправки тяжелой техники Украине, Польша публично обвиняла немецкое правительство в умышленной задержке поставок.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что солдаты ВСУ намеренно уничтожают танки Leopard, так как боятся идти в бой.