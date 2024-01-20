Мир 20 января 2024, 02:02 Скандал из-за российского чая разразился в Латвии Baltnews: в Латвии случился скандал из-за российского чая в системе госзакупок РИА «Новости»

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Скандала разразился в Латвии после того, как журналисты местного телеканала LTV обнаружили в Системе электронных закупок, которую используют государственные и муниципальные учреждения, чай российского производства. Об этом сообщило в своем Telegram-канале агентство Baltnews.

Руководство телекомпании приобрело себе несколько коробок чая из Шри-Ланки через ту же систему, а после его поступления обнаружило, что напиток произвели в Санкт-Петербурге.

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«Открытый тендер на право поставок продуктов питания участникам EIS выиграла компания SIA Lanekss», — уточнил канал.

Поставщику может грозить уголовная ответственность, так как именно он должен был отслеживать производителей товаров и соблюдать европейские санкции.

Ранее посольство России в Риге сообщило, что латвийские власти решили депортировать незрячую 72-летнюю пенсионерку из страны за незнание языка. Ее обязали проходить языковое тестирование, которое она не сдала. Из-за аннуляции ВНЖ женщину лишили пенсии и возможности получать медицинское обслуживание.