Скандал из-за поставок оружия Украине разразился в Италии | 360°

Мир 07 ноября 2022, 18:19 Скандал из-за поставок оружия Украине разразился в Италии Fatto Quotidiano: министр обороны Италии угодил в скандал из-за оружия для Украины Википедия

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Вопрос поставок оружия на Украину стал причиной конфликта между министром обороны Италии Гвидо Кросетто и главой партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте. Об этом сообщило издание Fatto Quotidiano.

По данным источника, Кросетто в ходе выступления обозвал Конте хулиганом с улицы из-за призывов отказаться от военных поставок на Украину и попытаться решить конфликт мирным путем.

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В ответ Конте заявил, что позиция Кросетто в вопросе вооружений резко поменялась — она нарушает принципы демократии.

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«Вы знаете, что сейчас речь идет об оскорблении власти? Это неприемлемые слова министра обороны. Нужно позволять высказываться всем политическим силам», — сказал он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявляла, что все политические силы единогласно договорились об отправке оружия на Украину. Она заверила, что проблем в исполнении итальянских международных обязательств не возникнет.

Итальянское правительство приостановило подготовку шестового пакета поставок вооружений украинской армии.