Мир 23 августа 2023, 06:05 Скандал из-за домов для украинских беженцев разгорелся в Великобритании Daily Mail: британцы подняли бунт после покупки домов для украинских беженцев Freepik

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В Великобритании начался скандал из-за покупки домов для украинских беженцев. Об этом сообщила газета Daily Mail.

В материале сказано, что жители английской деревни Лангтофт в Линкольншире подняли бунт после покупки местным правительством 12 домов для приезжих украинцев и афганцев. Особенно граждан возмутило, что на приобретение участков местный совет выделил примерно 1,8 миллиона фунтов стерлингов (около 215 миллионов рублей).

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Жители деревни выразили уверенность, что для правительства должны быть в приоритете те граждане, которые давно ждут новое жилье от властей и надеются на улучшение условий. Например, 74-летняя Лиз Джарман рассказала газете, что для коренных граждан Лангтофта нет «ни одного шанса» своими силами приобрести дом на вышеуказанном участке.

«У нас есть люди, которые изо всех сил пытаются подняться по „жилищной лестнице“, но, тем не менее, они находят место для беженцев», — сказал другой житель деревни.

Ранее председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что наглость украинских беженцев стала бесить поляков.