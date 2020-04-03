Скачкообразный рост числа заболевших коронавирусом наблюдается в Грузии

По данным издания, 3 апреля в Грузии численность заболевших коронавирусом составила 148 человек.

Руководитель Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая заверила, что все находится под контролем. По ее словам, 18-20 случаев заражения в день не является трагедией.

По данным издания, в Грузии с 21 марта действует режим ЧП. Комендантский час введен с 31 марта.