Скачивать TikТоk и WeChat запретят в США

Американский сегмент TikTok отказались продавать корпорации Microsoft. В итоге власти США с 20 сентября введут запрет на скачивание не только этого приложения, но и WeChat.

«С 20 сентября запрещены следующие виды деятельности: любое предоставление услуг по распространению или поддержанию [работы] приложений WeChat и TikTok <…> через онлайн-магазин приложений в США», — прочитировал ТАСС отрывок из пресс-релиза Минторга США.

По данным агентства Reuters, китайские приложения со своих платформ должны будут удалить Google и Apple. Но речь идет о программах, доступных на территории США. При этом пользователи не обязаны удалять приложения, если они их ранее уже установили на свои устройства. При этом обновления для TikTok и WeChat станут недоступны. Американские компании смогут вести дела с WeChat, но только за пределами страны.

Ранее в Microsoft сообщили, что китайская компания ByteDance отказалась продавать американский сегмент TikTok. Хотя именно Microsoft вместе сетью супермаркетов Walmart считались основными претендентами на покупку.

Президент США Дональд Трамп в августе издал указ о блокировке TikTok на территории страны. Этого можно было избежать при условии продажи бизнеса китайской компании в США американцем до 15 сентября.