Скабееву рассмешило выражение лица Зеленского при упоминании Путина
Она прокомментировала снимок в своем Telegrаm-канале.
«Лицо Зеленского на словах Трампа: „Я, правда, надеюсь, что вы поладите с Путиным“», — написала Скабеева.
На фото украинский лидер сидел рядом с президентом США. Зеленский действительно выглядел грустным или озадаченным.
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В эти дни в Нью-Йорке проходит Генеральная Ассамблея ООН. На нее съехались лидеры многих стран. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. В рамках ассамблеи состоялась встреча Зеленского и Трампа.
Американский президент дал совет своему украинскому коллеге по поводу отношений с РФ. Глава Белого дома заявил, что России и Украине необходимо продолжать диалог. Дональд Трамп выразил надежду, что Зеленский и Путин проведут личную встречу и обсудят проблемы двухсторонних отношений.
«Это было бы огромным достижением. Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать», — заметил президент США.