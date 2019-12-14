Скабеева высмеяла слова Зеленского о «ничьей» на саммите в Париже

Телеведущая Ольга Скабеева откликнулась на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который оценил результаты переговоров в «нормандском формат» как «пока ничья».

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В своем Telegram-канале она привел слова замглавы МИД Андрея Руденко, который рассказал о ходе переговоров. Он уточнил, что украинская делегация пыталась поменять условия минских соглашений, и исключить из документа условие об изменении Конституции Украины. Команда Зеленского также настаивала на изменении очередности проведения выборов и перехода границы под контроль ВСУ, которая была прописана в «формуле Штайнмайера».

«Как мне говорили участники дискуссии, разговор был на высоких тонах и какое-то время были идеи серьезно переработать вот тот документ, который был согласован в сентябре, но, тем не менее, твердость нашего лидера это предотвратила», — поделился дипломат.

Телеведущая Скабеева резюмировала: «Ну, ничья, так ничья».

Саммит «нормандской четверки» состоялся 9 декабря в Париже впервые после трехлетнего перерыва. Стороны договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины. Также результатом встречи стала договоренность об обмене пленными в формате «всех на всех» 31 декабря, разведение сил в трех новых точках и обеспечение прекращения огня в регионе до конца года.