  • Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко о России

    05 октября 2019, 04:28

    Валерия Шафирко

    Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко о России в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «Как смешно Лукашенко троллит Зеленского!», — написала Скабеева в Twitter. К сообщению российская журналистка приложила видеозапись момента, о котором говорила.

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    Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Житомире оговорился и упомянул вместо Украины Россию, напомнил сайт RT.

    «Вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они помогли нам быстрее подойти к…» — сказал Лукашенко.

    Украинский президент поправил ошибку белорусского коллеги. Лукашенко принес извинения за допущенную оговорку и продолжил свое выступление.

    «Я уже испугался, думал, я Владимир Владимирович сказал», — пошутил Лукашенко после того, как Зеленский его поправил.

    II Форум регионов Белоруссии и Украины прошел в украинском Житомире с 3 по 4 октября. Лидеры двух государств в ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества, а также затронули темы региональной и международной повестки дня.