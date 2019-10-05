Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко о России

«Как смешно Лукашенко троллит Зеленского!», — написала Скабеева в Twitter. К сообщению российская журналистка приложила видеозапись момента, о котором говорила.

Лукашенко назвал регионы Украины российскими. Видео Подробнее

Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Житомире оговорился и упомянул вместо Украины Россию, напомнил сайт RT.

«Вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они помогли нам быстрее подойти к…» — сказал Лукашенко.

Украинский президент поправил ошибку белорусского коллеги. Лукашенко принес извинения за допущенную оговорку и продолжил свое выступление.

«Я уже испугался, думал, я Владимир Владимирович сказал», — пошутил Лукашенко после того, как Зеленский его поправил.

II Форум регионов Белоруссии и Украины прошел в украинском Житомире с 3 по 4 октября. Лидеры двух государств в ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества, а также затронули темы региональной и международной повестки дня.