Скабеева «уличила» Тихановскую во лжи из-за котлет
В эфире телеканала «Россия 1» Скабеева показала фрагмент фильма о Тихановской, в котором лидер белорусской оппозиции жалуется гримеру, что слишком эффектный макияж разрушает ее имидж.
«Знаете, что? Я не знаю ни одного рецепта котлет», — говорит Тихановская в ролике.
Эту видеозапись Скабеева также опубликовала в своем Telegram-канале, и прикрепила ссылку на рецепт котлет по-белорусски.
При этом ранее, выступая на митинге, Тихановская заявляла, что хочет вернуться к своему «мужу, детям и котлетам».
В Белоруссии уже третий месяц не стихают протесты, которые часто заканчиваются стычками с силовиками. Все началось 9 августа, после того как ЦИК опубликовал результаты президентских выборов в республике. По данным Центризбиркома, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперницу Светлану Тихановскую поддержало 10,1% населения. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы крупных городов.
Ранее Тихановская выдвинула ряд требований к Лукашенко, назвав это ультиматумом. Лидер белорусской оппозиции потребовала, чтобы президент страны покинул свой пост, остановил насилие на улицах и освободил всех политических осужденных. «360» разбирался, может ли Тихановская этим чего-то добиться, или же, напротив, усугубит ситуацию.