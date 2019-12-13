Скабеева раскритиковала чувство юмора Зеленского

«А у нас газопровод» — так отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на ответ российского главы Владимира Путина украинской журналистки о газовом споре. Телеведущая Ольга Скабеева не оценила такой юмор и сказала, что известный член жюри КВН Юлий Гусман не дал бы ему высший балл.

«Панч Зеленского в ответ на стишок от Путина. Ну такое… Гусман бы и четверку за такую шутку пожалел», — написала Скабеева в Telegram-канале.

«А у нас газопровод». Зеленский спустя 2 дня ответил на шутку Путина Подробнее

Детское стихотворение Владимир Путин вспомнил во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки». Журналистка из Украины задала вопрос о газовом договоре, на который российский лидер и ответил известной строчкой. Таким образом он намекнул, что Киев может заключить соглашение на выгодных условиях.

Например, стоимость газа может быть снижена на 25%, если стороны смогут договориться.

Спустя два дня Зеленский напомнил слова Путина и заявил во время украинской программы: «А у нас газопровод. И в этом баланс».

Путин и Зеленский обсуждали газовый вопрос 9 декабря в Париже в рамках «нормандского» саммита. Стороны провели прямые переговоры впервые за прошедшие пять лет.