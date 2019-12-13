Скабеева раскритиковала чувство юмора Зеленского
«Панч Зеленского в ответ на стишок от Путина. Ну такое… Гусман бы и четверку за такую шутку пожалел», — написала Скабеева в Telegram-канале.
«А у нас газопровод». Зеленский спустя 2 дня ответил на шутку ПутинаПодробнее
Детское стихотворение Владимир Путин вспомнил во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки». Журналистка из Украины задала вопрос о газовом договоре, на который российский лидер и ответил известной строчкой. Таким образом он намекнул, что Киев может заключить соглашение на выгодных условиях.
Например, стоимость газа может быть снижена на 25%, если стороны смогут договориться.
Спустя два дня Зеленский напомнил слова Путина и заявил во время украинской программы: «А у нас газопровод. И в этом баланс».
Путин и Зеленский обсуждали газовый вопрос 9 декабря в Париже в рамках «нормандского» саммита. Стороны провели прямые переговоры впервые за прошедшие пять лет.