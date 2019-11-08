Скабеева поняла план Киева по срыву развода войск в Донбассе
Украинское военное командование пообещало переложить на Россию всю ответственность, если в очередной раз сорвется отвод войск на юго-востоке страны. Об этом предупредил заместитель командующего штабом Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе Богдан Бондар. Теперь российская телеведущая Ольга Скабеева поняла, зачем Киев затеял всю эту операцию, сообщил «Царьград».
«Теперь хоть понятно, зачем все затеяли», — написала она.
На слова Бондара отреагировали и другие пользователи Тwittеr. «Кто бы сомневался?» — отметили в соцсети.
Депутат Рады предложил временно «заморозить» конфликт в ДонбассеПодробнее
Кроме того, девиз Киева назвали «Тупостью & Наглостью». Другой интернет-пользователь не понимает, на кого же еще перекладывать ответственность, как не на Россию. Не на самих себя же, зато можно на марсиан.
Очередная попытка отвода войск в Донбассе должна была пройти 8 ноября. Мирному процессу активно сопротивлялись отряды украинских националистов и радикалов. Национальные батальоны устраивали провокации и в открытую хамили президенту Украины Владимиру Зеленскому, писал сайт «Дни.ру».