Скабеева поняла план Киева по срыву развода войск в Донбассе

«Теперь хоть понятно, зачем все затеяли», — написала она.

На слова Бондара отреагировали и другие пользователи Тwittеr. «Кто бы сомневался?» — отметили в соцсети.

Депутат Рады предложил временно «заморозить» конфликт в Донбассе Подробнее

Кроме того, девиз Киева назвали «Тупостью & Наглостью». Другой интернет-пользователь не понимает, на кого же еще перекладывать ответственность, как не на Россию. Не на самих себя же, зато можно на марсиан.

Очередная попытка отвода войск в Донбассе должна была пройти 8 ноября. Мирному процессу активно сопротивлялись отряды украинских националистов и радикалов. Национальные батальоны устраивали провокации и в открытую хамили президенту Украины Владимиру Зеленскому, писал сайт «Дни.ру».