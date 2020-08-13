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    13 августа 2020, 15:41

    Скабеева поддержала ОМОН Белоруссии

    Алена Макаренко

    Российская телеведущая Ольга Скабеева поддержала действия ОМОНа Белоруссии во время массовых протестных акций в стране. Свое мнение на происходящее она выразила в эфире телеканала «Россия 1».
    Скабеева поддержала ОМОН Белоруссии

    «Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание: в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня», — заметила Скабеева.

    Ведущая не поддерживает «милицейский произвол». При этом Скабеева сказала, что тактика, выбранная правительством Белоруссии, работает.

    Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента. В избирательной гонке победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.

    Силовики подавляют несанкционированные акции. Правоохранители применяют в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону стражей порядка.

    Мэр Жодино Минской области Дмитрий Заболоцкий пообещал убрать ОМОН с улиц города.

    Следом за протестами в Белоруссии начались еще и забастовки. Граждане отказываются выходить на работу, пока власти не остановят насилие. Однако Белорусский автомобильный завод опроверг слухи о трудовой забастовке.

    Новости SMI.FM