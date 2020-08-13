Скабеева поддержала ОМОН Белоруссии

«Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание: в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня», — заметила Скабеева.

Ведущая не поддерживает «милицейский произвол». При этом Скабеева сказала, что тактика, выбранная правительством Белоруссии, работает.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента. В избирательной гонке победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.

Силовики подавляют несанкционированные акции. Правоохранители применяют в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону стражей порядка.

Мэр Жодино Минской области Дмитрий Заболоцкий пообещал убрать ОМОН с улиц города.

Следом за протестами в Белоруссии начались еще и забастовки. Граждане отказываются выходить на работу, пока власти не остановят насилие. Однако Белорусский автомобильный завод опроверг слухи о трудовой забастовке.