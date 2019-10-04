  • Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину

    04 октября 2019, 02:33

    Анастасия Кукова

    Телеведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина, призвавшего СМИ не очернять Украину.
    Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину

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    Свое мнение она высказал в Telegram-канале.

    «Никогда не делаем это специально», — написала она.

    Речь идет о мнении, которое президент высказал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Путин заявил, что российские телеканалы, в том числе, государственные, ведут независимую политику. Но добавил, что считает неправильным выставлять Украину в невыгодном свете.

    Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину | Изображение 1
    Источник фото: публичное достояние

    «Даже государственные каналы ведут независимую редакционную политику… Выставляют Украину в невыгодном свете, … это неправильно», — заявил глава государства.

    По его мнению, можно критиковать политиков, но не целый народ.