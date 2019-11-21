  • Скабеева ответила на заявление Зеленского про унитазы

    21 ноября 2019, 11:09

    Ольга Ситникова

    Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева посмеялась над заявлением украинского президента Владимира Зеленского. Лидер Незалежной отметил, что на переданных Россией кораблях не хватает оборудования, сообщило РИА ФАН.

    Зеленский осмотрел корабли и потребовал вернуть унитазы. Видео

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    В личном Telegram-канале Скабеева процитировала слова Зеленского и добавила свой комментарий.

    «Про унитазы во время брифинга не говорил. Может, нашлись», — подчеркнула телеведущая.

    Ранее глава Украины Владимир Зеленский прибыл в порт Очаков для осмотра возвращенных Россией кораблей ВМС Украины — буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь». Президент отметил, что на них не хватает оборудования, и потребовал Россию вернуть его.