Скабеева ответила на заявление Зеленского про унитазы

Зеленский осмотрел корабли и потребовал вернуть унитазы. Видео Подробнее

В личном Telegram-канале Скабеева процитировала слова Зеленского и добавила свой комментарий.

«Про унитазы во время брифинга не говорил. Может, нашлись», — подчеркнула телеведущая.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский прибыл в порт Очаков для осмотра возвращенных Россией кораблей ВМС Украины — буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь». Президент отметил, что на них не хватает оборудования, и потребовал Россию вернуть его.