Скабеева оценила реакцию Зеленского на беспорядки под Полтавой
«Но разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?» — написала в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.
Она добавила, что тогда «убийцам раздали медали и кресла в парламенте».
Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента в Новых Санжарах записал видеообращение к нации. Он заявил, что панику среди местных жителей из-за эвакуированных из Уханя украинцев посеяли специально. К агрессии людей подстрекали, по его словам, «известные миру вирусологи в спортивных костюмах». Зеленский пообещал разобраться ситуации и наказать всех виновных в случившемся.
Украина вывезла 48 сограждан и 27 иностранцев из Уханя из-за разгула коронавируса. Людей собрались разместить на карантин в пансионате под Полтавой. Местные жители устроили протест и забросали автобусы с эвакуированными камнями. Были стычки с полицией.