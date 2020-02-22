Скабеева оценила реакцию Зеленского на беспорядки под Полтавой

Зеленский заявил, что беспорядки при встрече автобусов с эвакуированными украинцами под Полтавой начались из-за провокаторов. Скабеева предположила, что эти же люди провоцировали массы и убивали во время госпереворота на Украине.

«Но разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?» — написала в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

Она добавила, что тогда «убийцам раздали медали и кресла в парламенте».

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента в Новых Санжарах записал видеообращение к нации. Он заявил, что панику среди местных жителей из-за эвакуированных из Уханя украинцев посеяли специально. К агрессии людей подстрекали, по его словам, «известные миру вирусологи в спортивных костюмах». Зеленский пообещал разобраться ситуации и наказать всех виновных в случившемся.

Украина вывезла 48 сограждан и 27 иностранцев из Уханя из-за разгула коронавируса. Людей собрались разместить на карантин в пансионате под Полтавой. Местные жители устроили протест и забросали автобусы с эвакуированными камнями. Были стычки с полицией.