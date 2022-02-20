СК завел уголовное дело после обстрела Ростовской области со стороны Украины

Следственный комитет России завел уголовное дело после обстрела территории Ростовской области со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области с территории Украины. СК России установлены новые факты попадания снарядов по территории Ростовской области», — заявили в СК.

Согласно информации следствия, рано утром 19 февраля неизвестные обстреляли приграничную территорию Тарасовского района Ростовской области. Они запустили с территории Украины как минимум два реактивных снаряда. Для обстрела неизвестные использовали реактивную систему залпового огня.

«[Снаряды] не достигли территорий населенных пунктов, упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская и не сдетонировали. Жертв среди мирного населения нет», — уточнили в пресс-службе.

Следователи завели уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Сейчас они продолжают выяснять все обстоятельства обстрела. Ранее СК отправил специалистов в Ростов-на-Дону для расследования преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.