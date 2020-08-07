СК занялся проверкой задержания россиян в Белоруссии спустя 10 дней

Следственный комитет России начал проверку по задержанию россиян в Белоруссии. Само задержание случилось еще 10 дней назад, в ночь на 29 июля.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета России проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — привело РИА «Новости» слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Теперь следователи займутся сбором и анализом необходимых данных. После этого будет дана правовая оценка.

В ночь на 29 июля минские правоохранители арестовали 33 граждан России. Власти Белоруссии заявили, что задержанные могут быть сотрудниками ЧВК «Вагнер». Они якобы прилетели в страну, чтобы дестабилизировать обстановку.

В свою очередь, Россия опровергла все обвинения и пояснила, что россияне летели в Стамбул или другие точки мира через Минск. При этом у них были с собой билеты и все необходимые документы. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала арест граждан России спектаклем.