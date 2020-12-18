СК возобновил дело о геноциде жителей Кубани во времена ВОВ

Следователи в Краснодарском крае вновь открыли расследование о геноциде местных жителей во время Великой Отечественной войны. Дело завели еще в 1970-е годы, чтобы установить причастных к событиям лиц.

«Возобновлено предварительное следствие по уголовному делу о фактах массовых убийств мирных жителей членами гитлеровского карательного органа зондеркоманды СС-10 „а“. Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения», — сказано в сообщении ведомства.

В СК отметили, что тогда преступникам удалось избежать наказания. Управление КГБ при Совете Министров СССР по Краснодарскому краю и Ростовской области открыло уголовное дело 4 октября 1970 года, а в 1972 году предварительное следствие остановили.

В краевом следственном управлении СК РФ уточнили, что карательные операции в 1942–1943 годах в Краснодарском крае и Ростовской области проводились членам зондеркоманды СС-10 «а». Ее возглавлял доктор Курт Кристман.

С августа 1942-го по январь 1943 года члены зондеркоманды при участии пособников зверски расстреляли более 247 человек в станицах Марьянская и Старо-Щербиновская. В мобильных газовых камерах в станицах Березанской, 3-я Речка Кочеты (Чернышевка) и в Краснодаре убили не менее 380 пациентов лечебно-исправительного учреждения и психиатрических больниц. Об этом написал ТАСС.

«Часть военнослужащих, в том числе Курт Кристман, Юханес Эрнст Киндер, Курт Тримборн, за совершение этих преступлений были осуждены», — уточнили в СК.

Подчиненные Кристмана, в числе которых был Гельмут Оберлендер, не понесли наказания. Сейчас следствие намерено узнать, кто еще участвовал в убийстве мирных жителей.