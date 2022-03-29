СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство на Украине

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство с особой жесткостью со стороны украинских военнослужащих. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Следователи установили, что украинские военные и другие формирования в составе армии соседней страны совершили покушение на убийство как минимум восьми лиц, нанеся им множественные телесные повреждения различной степени тяжести, производя при этом выстрелы из огнестрельного оружия.

«Следственным комитетом России принимаются все исчерпывающие меры, направленные на установление лиц, причастных к этому преступлению», — заявили в СК РФ.

Также СК возбудил два уголовных дела по факту обстрелов Донбасса со стороны ВСУ.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил установить причастных к пыткам российских военных, плененных украинской стороной.