Мир 16 декабря 2023, 14:52 СК возбудил дело после объявление в розыск патриарха Кирилла на Украине Kremlin Pool/Global Look Press

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разыскать должностных лиц СБУ и МВД Украины после объявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело возбудили по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела».

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«Бастрыкин поручил принять меры к розыску конкретных должностных лиц Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших незаконное решение», — передали в ведомстве.

Ранее Министерство внутренних дел Украины объявило, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл скрывается от «досудебного расследования». Он находится в розыске с 11 ноября. До этого Служба безопасности Украины обвинила главу РПЦ в «посягательстве на территориальную целостность Украины» из-за поддержки спецоперации. Экспертиза даже якобы подтвердила преступления патриарха.