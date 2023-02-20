Мир 20 февраля 2023, 01:10 СК установил, из каких видов вооружений ВСУ обстреливали Донбасс Глава СК РФ Бастрыкин: установлено, какими видами вооружений ВСУ обстреливают Донбасс РИА «Новости»

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У ВСУ в 2014 году не было на вооружении натовского оружия. Как установлено, сейчас украинские военные обстреливают Донбасс из различных РСЗО — от советских «Градов» до американских HIMARS, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Бастрыкин отметил, что с 2014 года — со времени, когда ВСУ не имели оружия натовского калибра —ситуация кардинально изменилась. Сейчас, по словам главы СК России, западные страны поставляют все более смертоносное вооружение.

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«Экспертные исследования осколков, изъятых при осмотрах мест происшествий, показывают, что в нарушение всех международных норм представители вооруженных формирований Украины ведут огонь по населенным пунктам из различных реактивных систем залпового огня — от советских „Град“, „Ураган“ или „Смерч“ до американских HIMARS и чешских Vampire», — указал Бастрыкин.

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Кроме того, по словам председателя СК России, украинские военные используют ствольную артиллерию 155 миллиметрового калибра, к которой относится американская гаубица М777 и французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Также солдаты ВСУ применяют минометы 122 миллиметрового калибра.

ВСУ ранее открыли массированный обстрел Донецка со стороны поселка Ласточкино. За две минуты прилетели порядка 40 снарядов, отметил мэр города Алексей Кулемзин. В результате обстрела погиб один человек. Ранения получили еще 11. Среди пострадавших двое детей, а также три женщины и двое мужчин. Информация об остальных раненых пока не поступила.