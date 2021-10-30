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    30 октября 2021, 18:28

    СК России завел уголовное дело после ранения жителей ДНР во время атаки беспилотника

    СК России: уголовное дело завели по факту ранения жителей Горловки при обстреле с беспилотника

    Андрей Иванов

    Следственный комитет России завел уголовное дело после ранения трех мирных жителей Горловки в самопровозглашенной ДНР во время атаки боевого дрона. Следователи считают, что украинская сторона нарушила протокол о прекращении применения оружия в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба СК.

    СК России завел уголовное дело после ранения жителей ДНР во время атаки беспилотника

    «В результате взрыва неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, трое мирных жителей 1966, 1986 и 1967 годов рождения <…> получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении ведомства.

    Уголовное дело завели по статье «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

    Российские следователи продолжают выявлять причастных к применению незаконных методов ведения войны на Донбассе в отношении гражданских и фиксировать доказательства их преступлений.

    На этой неделе украинские военные испытали турецкий боевой дрон Bayraktar в действии в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не нарушали договоренности о прекращении огня и действовали «в рамках защиты территории и суверенитета» страны.