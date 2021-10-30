СК России завел уголовное дело после ранения жителей ДНР во время атаки беспилотника

Следственный комитет России завел уголовное дело после ранения трех мирных жителей Горловки в самопровозглашенной ДНР во время атаки боевого дрона. Следователи считают, что украинская сторона нарушила протокол о прекращении применения оружия в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«В результате взрыва неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, трое мирных жителей 1966, 1986 и 1967 годов рождения <…> получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело завели по статье «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

Российские следователи продолжают выявлять причастных к применению незаконных методов ведения войны на Донбассе в отношении гражданских и фиксировать доказательства их преступлений.

На этой неделе украинские военные испытали турецкий боевой дрон Bayraktar в действии в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не нарушали договоренности о прекращении огня и действовали «в рамках защиты территории и суверенитета» страны.