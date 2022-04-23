СК России возбудил дело после обстрела ЛНР из «Градов» со стороны Украины

Военные следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту обстрела города Фрунзе Луганской Народной Республики со стороны Украины, при котором пострадала мирная жительница. Информация появилась в Telegram-канале СК России.

Дело возбуждено за применение запрещенных средств и методов ведения войны (часть 1 статьи 356 УК РФ) в отношении войсковой части А1476 Вооруженных сил Украины. Виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

СК установил, что 21 апреля Фрунзе обстреляли из ракетных систем залпового огня «Град» с территории, на которой находились техника и личный состав украинской войсковой части. В результате были разрушены жилые дома и хозпостройки. Кроме того, жительница ЛНР получила минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение, где ей оказали квалифицированную помощь. Жизни и здоровью женщины сейчас ничего не угрожает.

Следователи осмотрели место происшествия, установили и допросили свидетелей.

«В настоящее время принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе СК РФ.