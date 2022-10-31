СК России начнет проверку после демонтажа плит «Кургана дружбы» в Латвии | 360°

Мир 31 октября 2022, 01:06 СК России начнет проверку после демонтажа плит «Кургана дружбы» в Латвии Глава СК поручил провести проверку после демонтажа плит «Кургана дружбы» в Латвии РИА "Новости"

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Мемориальные плиты демонтировали на монументе «Курган дружбы», расположенном на границе России, Белоруссии и Латвии. В связи с этим глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил провести проверку по факту повреждения „Кургана дружбы“ в Латвии. Мемориальные плиты монумента <…> демонтированы с применением тяжелой техники на участке, находящемся в ведении Латвии», — заявили в СК.

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Там напомнили, что монумент появился на границе в июле 1959 года. Его воздвигли в память о сотрудничестве партизанских отрядов русского, белорусского и латышского народов во времена Великой Отечественной войны.

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«Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», — подчеркнули в пресс-службе.

О повреждении мемориальных плит ранее сообщил вице-спикер Псковского областного собрания Армен Мнацаканян. Он назвал действия латвийских властей возмутительными.