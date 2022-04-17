СК РФ возбудил уголовное дело после сноса памятнику Жукову в Харькове

Следственный комитет России начал расследование факта сноса памятнику советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

Следствие идет по признакам преступления по ч.4 статьи УК «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Максимальный срок лишения свободы по этой статье подразумевает тюремное заключение до пять лет.

«Эти преступные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», — говорится в сообщении СК.

О сносе памятника Жукову стало известно днем 17 марта. По словам глава администрации Немышлянского района города Татьяны Топчий, к бюсту приехали два машины с неизвестными военными, сняли памятник и уехали в неизвестном направлении.

Впервые памятник Жукову сносили в 2019 году, президент Украины Владимир Зеленский предлагал харьковчанам обсудить восстановление бюста.