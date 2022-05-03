СК РФ установил, что с 2005 года США вложили свыше 220 млн долларов в биопрограммы на Украине

Следственный комитет (СК) России изучает подробности уголовного дела о разработке биооружия на Украине при поддержке США. Глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью RT рассказал о ходе расследования.

Он сообщил, что развитием биопрограмм на Украине в основном занимались сотрудники Минобороны США. По данным следствия, с 2005 года руководство американского ведомства потратило свыше 224 миллионов долларов на разработку биооружия на территории Незалежной.

«Анализ полученных документов позволил чётко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков», — отметил Бастрыкин.

Глава СК РФ заявил, что американцы занимались перепрофилированием примерно 30 научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины. Также представители США успели модернизировать несколько «санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины». По словам Бастрыкина, все разработки успели вывезти на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции.